Tragedia nel Casertano, 18enne si accascia e muore

Doveva essere una Pasquetta serena, trascorsa in famiglia tra risate e preparativi. Invece, la giornata si Ã¨ trasformata in tragedia a Casapulla, nel Casertano, dove un ragazzo di 18 anni Ã¨ morto improvvisamente. Il giovane si trovava a casa della zia, nei pressi della piazza centrale del paese. Era in attesa del barbecue insieme ai familiari quando, allâ€™improvviso, si Ã¨ accasciato al suolo.

Soccorsi inutili

Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118. Ogni tentativo di rianimazione si Ã¨ rivelato vano. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, sotto gli occhi sconvolti dei presenti. Subito dopo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti. Al momento, lâ€™ipotesi piÃ¹ probabile resta quella di una morte per cause naturali, ma saranno gli esami a fornire risposte certe.

Sulla salma verrÃ effettuata lâ€™autopsia presso lâ€™istituto di medicina legale di Caserta. Lâ€™esame servirÃ a chiarire cosa abbia provocato il malore fatale che ha spezzato cosÃ¬ presto la vita del giovane.

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