Gualtieri: ‘Roma puÃ² essere locomotiva Paese’

“Roma non Ã¨ piÃ¹ ferma, si Ã¨ rimessa in moto e puÃ² essere la locomotiva del Paese. Una cittÃ che torna a svolgere il proprio ruolo”. Lo afferma il sindaco di Roma, il dem Roberto Gaultieri intervistato da Nicola Porro su Rete 4.I progetti in cantiere per la cittÃ e queli giÃ realizzzati (a cominciare dalla metropolitana) non sono conseguenza dei soldi del Giubileo o del Pnrr, chiarisce Gualtieri, “ma di progetti fatti da noi, con tanti interventi.

Il Pnrr poi Ã¨ stata una conquista del governo di cui facevo parte, non Ã¨ stato un regalo”. Tanti interventi messi a punto, continua, perchÃ¨ “Roma era ferma, cadeva a pezzi. Abbiamo dimostrato che a Roma le cose si possono fare”.A queste parole Gualtieri fa seguire una riflessione su Roma Capitale e le polemiche che il tema sta sollevando.

“In Costituzione per Roma Ã¨ giÃ previsto un ordinamento particolare”, ricorda il sindaco aggiungendo che “Roma Ã¨ l’unica capitale europea governata con le stesse regole di un piccolo comune. Avere questa possibilitÃ , avere l’ordinamento di Roma Capitale, realizzare quanto previsto migliorerebbe la qualitÃ della vita, aiuterebbe a fare meglio”.

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