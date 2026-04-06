Zelensky a Damasco: ‘interesse a scambiare esperienze militari’

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si Ã¨ recato a Damasco per colloqui con il suo omologo siriano, Ahmed al-Sharaa (Al Jolani)

I due leader – scrive Zelensky su X – hanno “concordato di lavorare insieme per portare maggiore sicurezza e maggiori opportunitÃ di sviluppo alle nostre societÃ . Abbiamo discusso della situazione nella regione e delle prospettive per cambiarla in meglio.Â Abbiamo anche esaminato le circostanze della guerra della Russia contro l’Ucraina e sono grato per il sostegno.

C’Ã¨ un forte interesse per lo scambio di esperienze militari e di sicurezza. Apprezzo le parole di rispetto per il nostro popolo”.

Zelensky ha poi aggiunto che sul tavolo si Ã¨ anche discusso del “ruolo dell’Ucraina come fornitore affidabile di prodotti alimentari e delle opportunitÃ congiunte per rafforzare la sicurezza alimentare in tutta la regione. Comprendiamo molto bene le sfide energetiche e infrastrutturali che la Siria sta affrontando attualmente. Siamo pronti a lavorare insieme per ampliare le opportunitÃ per entrambi i nostri Paesi e per i loro popoli”. (ANSA)