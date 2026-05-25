Iran, Rubio: ‘indipendentemente da accordi, Israele avrà sempre diritto di difendersi’

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che Israele avrà “sempre” il diritto di difendersi, indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu.

“Israele ha sempre il diritto di difendersi. Ogni Paese al mondo ha questo diritto. Quindi, se Hezbollah si prepara a lanciare missili o lancia missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire”, ha detto Rubio ai giornalisti da Nuova Delhi, dove si trova in visita.

Rubio: “Possibile un accordo con l’Iran già oggi”

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l’Iran potrebbe concretizzarsi “oggi stesso”. “Pensavamo di poter avere qualche notizia ieri sera, forse oggi, non darei troppa importanza alla cosa”, ha detto Rubio a Nuova Delhi, riferendosi al potenziale accordo, parlando con i giornalisti prima di lasciare la capitale indiana, dove si trovava per una visita ufficiale.

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