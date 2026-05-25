Mercosur, Philippot: ‘caffè importato dal Brasile infestato da parassiti e insetti’

Florian Philippot (presidente del partito francese ‘Les Patriots) scrive su X: ” Orrore assoluto: 63.000 chili di caffè importati dal Brasile nell’ambito dell’accordo UE-Mercosur INFESTATI DA VERMI, parassiti e insetti! (vedi video sotto). Allerta sanitaria questo fine settimana.
L’eurodeputata polacca Ewa Hernik ha lanciato l’allarme, ripreso dalla stampa (vedi: https://wpolityce.pl/polityka/76106
3-60-ton-kawy-z-robakami-patologiczna-umowa-z-mercosur)
Si riferisce alle “conseguenze concrete del patologico accordo UE-Mercosur”!
Questo accordo è in vigore dal 1° maggio.
Questo si aggiunge alle 62 tonnellate di carne bovina brasiliana contaminata da estradiolo, all’80% di polli risultati contaminati da salmonella, ecc.
L’UE sta distruggendo la nostra agricoltura E avvelenando il nostro cibo!
Per invertire tutto questo, c’è una sola soluzione: uscire dall’UE e riprendere il controllo del commercio, dell’agricoltura, del cibo e del nostro destino!
L’horreur absolue : 63 000 kilos de cafés importés du Brésil dans le cadre de l’accord UE-Mercosur INFESTÉS DE VERS, parasites et insectes ! (cf vidéo ⤵️). Alerte sanitaire ce week-end.
L’eurodéputée polonaise Ewa Hernik a lancé l’alarme, reprise dans la presse (cf :… pic.twitter.com/QPEbt9YtYm
— Florian Philippot (@f_philippot) May 25, 2026