Mercosur, Philippot: ‘caffè importato dal Brasile infestato da parassiti e insetti’

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Florian Philippot

Florian Philippot (presidente del partito francese ‘Les Patriots) scrive su X: ” Orrore assoluto: 63.000 chili di caffè importati dal Brasile nell’ambito dell’accordo UE-Mercosur INFESTATI DA VERMI, parassiti e insetti! (vedi video sotto). Allerta sanitaria questo fine settimana.

L’eurodeputata polacca Ewa Hernik ha lanciato l’allarme, ripreso dalla stampa (vedi: https://wpolityce.pl/polityka/76106
3-60-ton-kawy-z-robakami-patologiczna-umowa-z-mercosur)

Si riferisce alle “conseguenze concrete del patologico accordo UE-Mercosur”!
Questo accordo è in vigore dal 1° maggio.

Questo si aggiunge alle 62 tonnellate di carne bovina brasiliana contaminata da estradiolo, all’80% di polli risultati contaminati da salmonella, ecc.

L’UE sta distruggendo la nostra agricoltura E avvelenando il nostro cibo!

Per invertire tutto questo, c’è una sola soluzione: uscire dall’UE e riprendere il controllo del commercio, dell’agricoltura, del cibo e del nostro destino!

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