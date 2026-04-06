Malore in mountain-bike nell’Anconetano, morto un 18enne

Ãˆ morto poche ore dopo il ricovero in ospedale a Torrette di Ancona il giovane ciclista trovato questa mattina, domenica di Pasqua, privo di sensi a Montemarciano (Ancona). Era stato un passante a dare l’allarme per un corpo riverso a terra in un sentiero in mountain bike nell’area nei pressi dell’ex Montedison, una zona tra Montemarciano e Falconara Marittima solitamente frequentata da sportivi e amanti delle escursioni.

Subito Ã¨ scattata la macchina dei soccorsi rallentata perÃ² da alcune difficoltÃ logistiche: sul posto Ã¨ dovuta intervenire l’eliambulanza da cui sono stati calati medico e operatore sanitario. Al giovane di appena 18 anni, che aveva ancora il caschetto protettivo allacciato, sono state praticate le manovre di rianimazione e poi Ã¨ stato trasportato all’ospedale regionale a Torrette di Ancona in condizioni critiche. Dopo poche ore perÃ² Ã¨ sopraggiunto il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, il diciottenne Ã¨ stato colto da un arresto cardiaco. I carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito, ma non sussisterebbero dubbi sulle cause naturali della morte, tanto che la salma Ã¨ stata giÃ restituita ai familiari per lo svolgimento delle esequie. La notizia ha scosso profondamente le comunitÃ di Falconara Marittima, dove il giovane risiedeva, e Montemarciano, dov’Ã¨ avvenuta la tragedia. ANSA