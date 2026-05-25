Servizio civile, a Siena un progetto per aiutare i migranti

Aiuto nell’accesso ai servizi sanitari, legali e amministrativi, supporto nelle attività scolastiche e di doposcuola per i minori e orientamento al lavoro per i maggiorenni. Sono alcune delle attività previste dal progetto “Al fianco di chi migra”, promosso da Confcooperative Toscana nell’ambito del Servizio Civile Regionale della Toscana, collegato al programma GiovaniSì.

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Nel territorio senese saranno disponibili due postazioni nella sede di Monteriggioni. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 10 giugno 2026. L’iniziativa punta a offrire ai giovani un’esperienza di crescita personale e professionale all’interno di servizi educativi, assistenziali e di inclusione sociale rivolti ai migranti. Il bando regionale mette complessivamente a disposizione 2.396 posti in tutta la Toscana.

Possono partecipare giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana, non occupati, disoccupati o inattivi. È possibile candidarsi anche frequentando un corso di studi. Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale, accessibile con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta sanitaria elettronica/Cns. Per supportare i candidati, Confcooperative Toscana ha attivato anche uno sportello gratuito di assistenza alla compilazione delle domande, disponibile su prenotazione.

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