Ex deputata Maga: ‘Trump Ã¨ impazzito’

Marjorie Taylor Greene, l’ex deputata e pasionaria del movimento Maga, in totale rotta di collisione con Donald Trump, Ã¨ tornata ad attaccare il tycoon con un lungo post di fuoco su X, accusandolo di essere “impazzito” e denunciando “le menzogne in ambito nucleare” raccontate “da decenni”.

“La mattina di Pasqua, ecco cosa ha pubblicato il presidente Trump.

Tutti coloro, all’interno della sua amministrazione, che affermano di essere cristiani dovrebbero inginocchiarsi, implorare il perdono di Dio, smettere di venerare il presidente e intervenire per porre freno alla follia di Trump”, ha scritto l’ex deputata della Georgia, postando la foto del post del tycoon in cui minaccia di colpire “martedÃ¬” le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirÃ lo Stretto di Hormuz.

“Conosco tutti voi, cosÃ¬ come conosco lui: lui Ã¨ impazzito, e voi tutti ne siete complici. Non sto difendendo l’Iran, ma cerchiamo di essere onesti riguardo a tutta questa faccenda. Lo Stretto Ã¨ chiuso perchÃ© Stati Uniti e Israele hanno scatenato una guerra non provocata contro l’Iran, basata sulle stesse menzogne in ambito nucleare che vanno raccontando da decenni: ovvero che, da un momento all’altro, l’Iran avrebbe sviluppato un’arma nucleare”, ha rincarato Greene.

“Sapete chi possiede armi nucleari? Israele. Sono piÃ¹ che capaci di difendersi da soli, senza che gli Stati Uniti debbano combattere le loro guerre, uccidere persone innocenti e bambini, e pagarne il prezzo. Le minacce di Trump di bombardare centrali elettriche e ponti colpiscono il popolo iraniano: proprio quel popolo che Trump sosteneva di voler liberare”, ha osservato l’ex deputata.

“Proprio a Pasqua – tra tutti i giorni dell’anno – noi cristiani dovremmo ricordare che il Figlio di Dio Ã¨ morto ed Ã¨ risorto dai morti affinchÃ© i nostri peccati potessero essere perdonati, una volta per tutte. GesÃ¹ ci ha comandato di amarci gli uni gli altri e di perdonarci a vicenda. Anche i nostri nemici. Il nostro presidente non Ã¨ un cristiano, e le sue parole e le sue azioni non dovrebbero essere sostenute dai cristiani”. Tutto questo, infine, “non Ã¨ ciÃ² che abbiamo promesso al popolo americano quando, nel 2024, ci ha votato a stragrande maggioranza”. ANSA