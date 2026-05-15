Iran, Trump: “Senza accordo Teheran verrà annientata”

L’Iran può stringere un accordo o “verrà annientato”

Cosi’ il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista concessa all’emittente “Fox News”. “Ormai sono finiti; possono stringere un accordo oppure verranno annientati”, ha detto, ribadendo che Washington non puo’ permettere a Teheran di dotarsi di un’arma nucleare. Il capo della Casa Bianca ha aggiunto che la Marina iraniana è stata “neutralizzata” e che il Paese non dispone più ne’ di un’aviazione ne’ di capacita’ antiaeree.

Il presidente Usa Donald Trump ha espresso fiducia nel fatto che gli Stati uniti riusciranno a ottenere l’uranio arricchito iraniano, dopo i bombardamenti americani contro le installazioni nucleari dell’Iran. “Abbiamo sganciato bombe, ognuna di quelle bombe è scesa giù, l’intera montagna è crollata sopra quel sito”, ha detto Trump a Fox News. “All’inizio l’hanno guardato e hanno detto che non c’è modo che qualcuno possa mai arrivare alla polvere nucleare, ma io preferirei comunque averla. Preferirei ottenerla. Mi sentirei meglio a ottenerla, e la otterremo”.

Cina e Stati uniti vogliono la fine della guerra in Iran, lo Stretto di Hormuz aperto e un’Iran senza armi nucleari. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump rivolgendosi al presidente cinese Xi Jinping durante l’incontro a Zhongnanhai, a Pechino. “Credo che abbiamo discusso dell’Iran. La pensiamo in modo molto simile, giusto? Vogliamo che finisca. Non vogliamo che abbiano un’arma nucleare. Vogliamo lo stretto aperto”, ha detto Trump.

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