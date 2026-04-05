L’Iran replica a Trump: ‘l’intera regione diventerÃ  un inferno per voi’

L’Iran ha avvertito Stati Uniti e Israele che “l’intera regione diventerÃ un inferno per loro” se l’escalation continuerÃ . Lo riportano i media iraniani, ripresi dal Telegraph.

“Non dimenticate che se l’aggressione si estenderÃ , l’intera regione si trasformerÃ in un inferno per voi”, ha dichiarato un portavoce iraniano. “L’illusione di sconfiggere la Repubblica Islamica dell’Iran si Ã¨ trasformata in una palude in cui affonderete”, ha precisato.

La dichiarazione fa seguito alle minacce lanciate sempre oggi da Donald Trump, secondo cui “l’inferno si sarebbe abbattuto” sull’Iran se lo Stretto di Hormuz non sarÃ riaperto lunedÃ¬. (ANSA)

Un funzionario della sicurezza iraniana ha affermato che Teheran sta procedendo nella guerra in corso secondo i suoi piani e la sua “lista di obiettivi specifici”, avvertendo di una “grande sorpresa” in serbo per Stati Uniti e Israele. In una dichiarazione riportata dall’agenzia di stampa Fars, e ripresa da Al-Jazeera, il funzionario ha affermato che la “lista di obiettivi” degli Stati Uniti Ã¨ “imprecisa” e ha liquidato le minacce di Trump di colpire i ponti come “ridicole”, sostenendo che si tratta di una risposta al “fallimento delle operazioni militari americane”, compreso l’abbattimento dei suoi aerei da guerra.

“Abbiamo una grande sorpresa per l’America e il regime. Ci vorrÃ solo poco tempo”, ha avvertito il funzionario. “Il loro comportamento nell’Iran meridionale potrebbe anche spostare la tempistica degli eventi a nostro favore”. Il funzionario ha aggiunto: “Abbiamo imparato bene nella guerra asimmetrica come logorare il nemico. L’America ha fallito nella sua strategia di attacco pulito, rapido e facile”. (ANSA).