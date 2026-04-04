Trump: ‘l’Iran ha 48 ore per un accordo o sarÃ  l’inferno’

Donald Trump ricorda all’Iran che ha ancora 48 ore per raggiungere un accordo sull’apertura dello Stretto di Hormuz, altrimenti dovrÃ affrontare affrontare “l’Inferno”.

“Ricordate quando diedi all’Iran dieci giorni per RAGGIUNGERE UN ACCORDO o APRIRE LO STRETTO DI HORMUZ?”, ha scritto Trump su Truth, riferendosi all’ultimatum da lui lanciato il 26 marzo.Â “Il tempo sta scadendo: mancano 48 ore prima che l’Inferno si scateni su di loro”, ha affermato il presidente, aggiungendo: “Gloria a DIO!”.

ANSA