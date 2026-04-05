Ex capo Aiea: ‘fermate il pazzo Trump, vuole dare fuoco al Medio Oriente’

IL CAIRO, 05 APR – Il premio Nobel per la pace ed ex direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Mohamed El-Baradei, ha chiesto alla comunitÃ internazionale di fermare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha definito “pazzo” e accusato di voler trasformare il Medio Oriente “in una palla di fuoco”.

“Ai governi del Golfo: ancora una volta, per favore fate tutto ciÃ² che Ã¨ in vostro potere prima che questo pazzo trasformi la regione in una palla di fuoco”, ha scritto ElBaradei su X in arabo.

In un altro post in inglese sullo stesso social network, l’ex direttore generale dell’Aiea ha condiviso il messaggio in cui Trump dava all’Iran tempo fino a lunedÃ¬ per raggiungere un accordo o riaprire lo strategico Stretto di Hormuz, altrimenti avrebbe “scatenato l’inferno”. “Non c’Ã¨ niente che si possa fare per fermare questa follia?!” ha commentato El-Baradei, rivolgendo un appello alle Nazioni Unite, ai governi cinese e russo, al Consiglio europeo e al presidente francese Emmanuel Macron.

Mohamed el-Baradei, ex statista egiziano di 83 anni, ha guidato l’Aiea dal 1997 al 2009, periodo durante il quale ha condotto numerose e cruciali negoziazioni con l’Iran sul suo programma nucleare. Lui e la sua organizzazione sono stati insigniti congiuntamente del Premio Nobel per la Pace nel 2005 per il loro impegno nella promozione degli usi pacifici dell’energia atomica. (ANSA-AFP)