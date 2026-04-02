Caro energia, Bankitalia: “Mantenere buona percezione dei mercati su conti pubblici”

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Panetta Bankitalia

Panetta: “Mantenere buona percezione dei mercati su conti pubblici o tensioni”

Il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, vista la crisi energetica e geopolitica in corso per la guerra in Iran, esorta a mantenere presso i mercati la buona percezione “sulla tenuta della finanza pubblica italiana”, che “fino a ora ci ha tenuto al riparo”.

Parlando alla conferenza del ministero degli Esteri, ha ricordato “gli alti livelli di debito pubblico in molte economie, che limitano lo spazio per interventi di bilancio e accrescono i rischi per i mercati. Variazioni nella percezione del rischio da parte degli investitori globali possono così tradursi rapidamente in tensioni sui titoli sovrani e nei flussi di capitale”.
tgcom24.mediaset.it

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