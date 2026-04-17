Bozza caro energia, Salvini: ‘a Bruxelles non sono normali’

MILANO, 17 APR – “Le proposte di Bruxelles per superare il caro bollette sono spegnete il riscaldamento, lavorate di meno, viaggiate di meno e lavate di meno. Se queste sono soluzioni alla guerra in Iran e al caro bollette e gasolio, ditemi se sono normali quelli che sono a Bruxellesâ€¦”: cosÃ¬ il vicepremier Matteo Salvini a Telelombardia sulla bozza Ue per fronteggiare la crisi energetica.

“L’unica cosa seria che potrebbe fare giÃ oggi Bruxelles Ã¨ dire ‘sospendiamo le regole europee'”, aggiunge Salvini. “Sul caro-carburanti l’Italia Ã¨ il Paese europeo che mette piÃ¹ soldi per mitigare gli aumenti. Ma la Ue deve cancellare il Patto di stabilitÃ e i vincoli di bilancio: l’Europa la paghiamo e manteniamo noi. Anche Confindustria chiede una cambio di governo e di direzione a Bruxelles”, conclude Salvini. (ANSA)