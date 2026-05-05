Fmi: caro-energia peserÃ  450 euro sulle famiglie italiane, 2.270 in scenario grave

“Con i prezzi attuali, la famiglia media dell’Ue perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio, a causa di tutti gli aumenti di prezzo”.

Ãˆ quanto ha detto Oya Celasun, vicedirettore per l’Europa del Fondo monetario, all’Eurogruppo.

“L’impatto varia notevolmente, da 620 euro in Slovacchia a 134 euro in Svezia. Secondo lo scenario “grave” del Weo del Fmi di aprile 2026, la perdita media salirebbe a 1.750 euro”.Â Il grafico dell’intervento include anche le stime sull’Italia: dal Fondo si apprende nel dettaglio che l’impatto stimato per l’Italia Ã¨ di 450 euro nello scenario base e 2.270 euro in quello grave.

‘Crescono i rischi al ribasso per l’Eurozona, mercati pessimisti sull’energia’

“Secondo lo scenario di base, la crescita nell’Eurozona dovrebbe rallentare all’1,1% nel 2026 e all’1,2% nel 2027, con un’inflazione in aumento di 0,7 punti percentuali al 2,6% nel 2026 e in calo al 2,2% nel 2027. Nello scenario ‘grave’ al ribasso di aprile, l’area euro potrebbe avvicinarsi alla recessione”. Lo scrive l’Fmi nel suo outlook sull’Ue e il caro energia, riportando le stime giÃ diffuse ad aprile e sottolineando che “i mercati stanno diventando piÃ¹ pessimisti sui prezzi dell’energia”, avvicinandosi allo “scenario avverso“. “I rischi al ribasso sono in aumento”, evidenzia il Fondo.

‘Shock energia spinge gli spread, rischi per la stabilitÃ ’

Con lo shock dell’energia “i rendimenti e gli spread dei titoli di Stato sono aumentati, tuttavia, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente, come previsto negli scenari avversi e piÃ¹ severi”. Lo scrive l’Fmi, sottolineando che “le valutazioni azionarie in alcuni settori sono elevate e un aumento degli spread sui titoli di Stato potrebbe ripercuotersi sul settore privato, danneggiando la qualitÃ del credito” e richiamando “un attento monitoraggio di questi rischi per la stabilitÃ finanziaria”.Â ANSA