Trump: ‘in Iran ottenuto un cambio di regime’

Donald Trump ritiene che sia stato ottenuto un “cambio di regime” in Iran

Lo ha detto il presidente a bordo dell’Air Force One.Â Poi ha aggiunto: “Abbiamo avuto un cambio di regime. Un regime Ã¨ stato decimato, il successivo anche Ã¨ tutto morto e ora stiamo avendo a che fare con un terzo regime, con persone diverse da prima. E considero questo un cambio di regime. Francamente, sono ragionevoli”.

“Abbiamo distrutto molti target oggi. E’ stato un grande giorno.

Stiamo negoziando con loro direttamente e indirettamente. Come sapete ci hanno dato 10 navi nei giorni scorsi e oggi ci hanno dato come tributo e segno di rispetto 20 navi molto grandi che attraverseranno lo Stretto di Hormuz a partire da domani mattina”, ha detto il presidente Usa. “Stiamo andando molto bene nelle trattative – ha proseguito – ma non si mai con l’Iran. (con l’Iran? Usa e Israele hanno attaccato durante i colloqui, ndr)

Penso che faremo un accordo, ma Ã¨ possibile anche che non ci sia”. A chi gli chiedeva della possibilitÃ di dispiegare truppe a terra, il presidente ha risposto: “abbiamo molte opzioni”. A chi gli chiedeva se l’ayatollah Mojtaba Khamenei fosse vivo, il presidente ha risposto: potrebbe essere vivo ma probabilmente “seriamente ferito”. ANSA