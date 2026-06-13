Genova, spaccia droga vicino a scuola: arrestato senegalese

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 20enne senegalese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, denunciandolo anche per violazione delle norme sull’immigrazione

A seguito di alcune segnalazione dei residenti di Marassi relative ad un’attività di spaccio messa in opera da un giovane straniero nei pressi di un Istituto Scolastico del quartiere, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Centro, ieri mattina, hanno predisposto uno specifico servizio di osservazione, controllo e pedinamento.

Gli operatori si sono appostati in diversi punti strategicamente dislocati nelle adiacenze dell’area di interesse, per osservare i movimenti del sospettato, individuato subito nel 20enne senegalese, il quale aveva scelto con oculatezza il luogo d’azione: nel caso in cui fosse stato scoperto avrebbe potuto mescolarsi tra gli studenti o le numerose persone che frequentano i diversi esercizi commerciali dislocati in zona per far perdere le proprie tracce.

Verso mezzogiorno il giovane è stato avvicinato da un uomo e, dopo un breve colloquio, tra i due soggetti è avvenuto lo scambio di un involucro in corresponsione di denaro. Ultimata la compravendita, il “cedente” è salito a bordo di un autobus direzione via Monticelli.

Gli operatori lo hanno seguito, senza mai perderlo di vista, fino all’interno di un bar, ma non appena il giovane ha visto gli agenti dirigersi verso di lui, ha deglutito rapidamente ciò che aveva in bocca, presumibilmente un involucro contenente sostanza stupefacente.

A seguito di perquisizione personale sono stati rinvenuti all’interno del suo borsello 795,00 euro, due telefoni cellulari e un mazzo di chiavi di casa. La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro totale di 1 etto di eroina, 15 grammi di cocaina, sostanza da taglio e 2300 euro.

Il ragazzo è stato, poi, accompagnato presso il nosocomio del “Villa Scassi” dove l’esame radiologico ha evidenziato la presenza di circa 40 ovuli nell’addome.

Il giovane, una volta dimesso verrà associato presso la Casa Circondariale di Genova – Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Fatta salva la presunzione di innocenza.

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