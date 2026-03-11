Iran: nemmeno un litro di petrolio passerÃ  lo Stretto di Hormuz

Stretto di Hormuz

Per l’Iran la fine delle ostilitÃ  ci sarÃ  “solo quando l’ombra della guerra sarÃ  stata allontanata dal paese”

Lo hanno detto oggi i pasdaran nell’ultima rivendicazione degli attacchi contro obiettivi americani nella regione, sostenendo che la guerra continuerÃ  fino alla “resa del nemico”. Intanto, al 12esimo giorno di conflitto, il portavoce della Forze armate iraniane, ha annunciato la fine della politica degli attacchi reciproci e l’inizio di raid “uno dopo l’altro”.

Cambia anche la lista degli obiettivi ritenuti “legittimi”, con l’inserimento dei colossi tecnologici Usa che hanno sede nella regione e banche e centri finanziari americani e israeliane. Mentre viene ribadito che “nemmeno un litro di petrolio” passerÃ  lo Stretto di Hormuz a beneficio degli Stati uniti e dei loro alleati, corridoio dove il traffico marittimo Ã¨ praticamente fermo dall’avvio dell’offensiva militare israelo-americana, il 28 febbraio scorso, e dove oggi sono state attaccate tre navi cargo.

NIENTE PETROLIO PER USA E ALLEATI

“La politica degli attacchi reciproci Ã¨ terminata: da ora in poi la nostra politica sarÃ  un attacco dopo l’altro”, ha detto oggi il colonnello Ali Razmjou, in un messaggio in cui ha poi ribadito che “qualsiasi nave il cui carico di petrolio o la nave stessa appartenga agli Stati Uniti, al regime sionista o ai loro alleati ostili sarÃ  considerata un obiettivo legittimo”.

“Non passerÃ  un solo litro di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz se questo andrÃ  a vantaggio degli Stati Uniti, di Israele o dei loro alleati”, ha proseguito, ammonendo: “Preparatrevi ad avere il petrolio a 200 dollari al barili”.
