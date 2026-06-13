Francia, brucia la mediateca della cattedrale di Saint-Pierre nel Gers

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Francia, brucia un'altra chiesa

Gli edifici religiosi andati a fuoco in Francia ormai non si contano più

Un incendio ha devastato la mediateca di Condom, nel Gers, situata sopra il chiostro della cattedrale Saint-Pierre, classificata come Monumento storico dal 1840.

Quasi 400 m² di tetto sono stati distrutti e 3.000 archivi storici sono andati in fumo.

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