Francia, brucia la mediateca della cattedrale di Saint-Pierre nel Gers

Gli edifici religiosi andati a fuoco in Francia ormai non si contano più
Un incendio ha devastato la mediateca di Condom, nel Gers, situata sopra il chiostro della cattedrale Saint-Pierre, classificata come Monumento storico dal 1840.
Quasi 400 m² di tetto sono stati distrutti e 3.000 archivi storici sono andati in fumo.
🚨⛪ 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 — Un incendie a ravagé la médiathèque de Condom, dans le Gers, située au-dessus du cloître de la cathédrale Saint-Pierre, classée Monument historique depuis 1840.
Près de 400 m² de toiture ont été détruits et 3 000 archives historiques sont parties en fumée. pic.twitter.com/czIix2X0W0
— L’Écho Chrétien (@lechochretien) June 13, 2026