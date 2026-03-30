Iran, Wsj: ‘Trump valuta missione militare per sequestrare l’uranio’

Donald Trump sta valutando un’operazione militare per recuperare piÃ¹ di 450 chilogrammi di uranio in Iran

Una missione complessa che vedrebbe le forze americane operare all’interno del paese per giorni o per un periodo piÃ¹ lungo. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo cui il presidente non ha ancora deciso.

Trump Ã¨ consapevole dei rischi che una tale operazione comporta ma resta aperto all’idea. Il presidente e alcuni dei suoi alleati hanno detto privatamente che sarebbe possibile sequestrare l’uranio con un’operazione mirata che non allungherebbe la guerra, che si vorrebbe chiusa per la metÃ di aprile. (ANSA).