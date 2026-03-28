Trump minaccia la Nato: “Gli Usa potrebbero non esserci più”

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Trump minaccia la Nato

Donald Trump torna ad attaccare la Nato e lascia intendere che in futuro gli Stati Uniti potrebbero non intervenire in aiuto degli alleati

Parlando a Miami, il presidente americano ha criticato i Paesi dell’Alleanza per non aver inviato forze a sostegno della sicurezza nello Stretto di Hormuz, nel pieno delle tensioni legate alla guerra con l’Iran.

“Questo porterà molti soldi agli Stati Uniti – ha detto Trump – Spendiamo centinaia di miliardi di dollari l’anno per la Nato, centinaia, per proteggerli, e noi per loro ci saremmo sempre stati. Ma ora, per come si sono comportati, immagino che non siamo obbligati a esserci, giusto? Questa sì che è una breaking news, vero? Credo che abbiamo appena fatto breaking news. Ma è questo il punto. Lo dico da tempo: perché dovremmo esserci per loro, se loro non ci sono per noi? Non ci sono stati”.

“Stiamo negoziando in questo momento. Sarebbe bello riuscire a fare qualcosa, ma devono riaprirlo. Devono riaprire lo Stretto di Trump, volevo dire di Hormuz. Scusatemi, davvero. Un errore terribile. I fake news diranno: ‘L’ha detto per sbaglio’. Con me non ci sono incidenti, o almeno non molti. Se ce ne fossero, sarebbe una notizia enorme”, ha concluso il presidente Usa.  ASKANEWS

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