Kallas vede Rutte: “Rafforzare il contributo della UE alla Nato”

BRUXELLES – “È stato un piacere incontrare oggi il segretario generale della Nato Mark Rutte per discutere del nostro sostegno all’Ucraina, degli ultimi attacchi non provocati dell’Iran e della prontezza della difesa europea. La Nato è il pilastro della difesa europea. Concordiamo sulla necessità di collaborare per rafforzare il contributo dell’Europa alla Nato”.
Lo scrive in un tweet l’alta rappresentante Ue Kaja Kallas. “Una Nato più europea – aggiunge – è attesa da tempo. I ministri della Difesa dell’Ue ne discuteranno a Bruxelles la prossima settimana, anche in merito alle modalità per potenziare il contributo europeo”.
► UE, Eurostat: 20,9% della popolazione a rischio povertà
It was good to meet with @SecGenNATO Mark Rutte today to speak about our support to Ukraine, Iran’s latest unprovoked attacks, and European defence readiness.
NATO is the cornerstone of European defence. We agree that we must work together on strengthening Europe’s contribution… pic.twitter.com/gyyPlUKvx3
— Kaja Kallas (@kajakallas) May 6, 2026