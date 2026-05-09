Mélenchon: “se sarò Presidente, la Francia uscirà dalla NATO”

Jean-Luc Mélenchon, candidato del partito di sinistra ‘France Insoumise’ all’elezione presidenziale del 2027, scrive su X: “Se io sarò Presidente, la Francia uscirà dalla NATO. La NATO serve a una sola cosa: metterci sotto la tutela degli Stati Uniti.

Mantenere le distanze dalla NATO è la linea storica della Francia. Abbiamo fatto uscire le basi americane dal nostro paese. Prima del signor Sarkozy nel 2007, nessuno aveva pensato di reintegrare il comando integrato della NATO.

Ci andremo per gradi. Inizieremo uscendo dal comando integrato e mantenendo le distanze da tutte le attrezzature comuni con l’esercito americano.

https://x.com/JLMelenchon/status/2052812170673438967

L’invio della portaerei Charles de Gaulle verso lo stretto di Ormuz è una gesticolazione del signor Macron.

I nostri militari svolgeranno il loro dovere con un alto livello di tecnicità e di performance. Ma non bisogna mettere in gioco la loro vita e i nostri mezzi in modo sconsiderato. Bisogna essere parsimoniosi della vita dei nostri. È una zona di combattimento. Non siamo all’altezza, con una sola portaerei e da soli, di affrontare una situazione come questa.

https://x.com/JLMelenchon/status/2052808054291284192