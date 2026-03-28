Morde un carabiniere e danneggia l’auto di servizio: arrestato romeno

Alla vista dei carabinieri Ã¨ andato su tutte le furie. In preda all’ira ha morso un militare alla mano

ROMA – Sono stati momenti di tensione quelli andati in scena in via Urbana, dove il personale dell’Arma Ã¨ sopraggiunto dopo aver ricevuto la segnalazione di una rissa. Infatti, sono state diverse le chiamate al 112 che indicavano la presenza di una violenta lite in strada.

I carabinieri, al loro arrivo, hanno trovato un 33enne romeno. L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti, quando si Ã¨ trovato davanti alle forze dell’ordine Ã¨ andato in escandescenze, in particolare nei momenti dell’identificazione. Come una furia, si Ã¨ scagliato contro un carabiniere, mordendolo all’arto superiore. Non contento, ha sferrato un calcio contro il vetro posteriore destro della vettura di servizio.

L’esagitato, una volta bloccato, Ã¨ stato arrestato con le accuse di danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Su disposizione della magistratura Ã¨ stato condotto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo. Il militare, ferito in maniera lieve, ha fatto ricorso alle cure mediche.

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