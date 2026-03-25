Torino, rapinata disabile in sedia a rotelle: arrestato marocchino

Rapina in pieno giorno a Torino ai danni di una disabile costretta su una sedia a rotelle

La donna si trovava nei pressi di un supermercato insieme alla figlia di 19 anni quando è state avvicinate da due malviventi sopraggiunti in monopattino .L’aggressione, ripresa dalle telecamere di sicurezza, è stata brutale: uno dei due ha strattonato la vittima per rubarle le catenine d’oro che aveva al collo e l’altro ha gettato a terra la ragazza che la difendeva.

Rapinatore arrestato

Le indagini della compagnia Oltre Dora hanno permesso agli investigatori di individuare l’autore dell’aggressione, un ventitreenne marocchino, senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia, e il suo complice, conterraneo ventinovenne, anch’egli senza fissa dimora, entrambi gravitanti nella zona nord del capoluogo piemontese.

Il 16 marzo scorso sono scattate le manette per il ventitreenne, individuato in Piazza Repubblica di Torino dagli investigatori dell’Arma e arrestato in stato di fermo in quanto gravemente indiziato dei reati di “rapina aggravata in concorso” e “lesioni personali aggravate in concorso”. L’uomo è stato tradotto in carcere presso la Casa Circondariale “Lorusso eCutugno” di Torino; il fermo non è stato convalidato ma il GIP ha contestualmente emesso un decreto di carcerazione a carico del giovane.

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