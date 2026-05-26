Rapina in tram a Torino, arrestato egiziano

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Un egiziano di 28 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri a Torino in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di rapina in concorso

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nella notte del 29 gennaio scorso l’uomo, insieme a un complice, avrebbe aggredito un venticinquenne di origine cinese in via Cialdini, colpendolo al volto e portandogli via una collana d’oro.
Da quanto emerso dalle indagini, i due avrebbero individuato il giovane mentre si trovava a bordo della linea 9 del tram Gtt e lo avrebbero aggredito dopo che era sceso dal mezzo.

Gli autori del presunto episodio sono stati identificati grazie all’incrocio tra testimonianze, attività tecniche e immagini del sistema di videosorveglianza del tram.
Il ventottenne è stato portato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.
Il complice ha invece ricevuto la notifica della misura cautelare mentre era già detenuto per un altro episodio analogo. ANSA

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