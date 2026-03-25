Roma, gattina violentata a Tor Tre Teste: “atto di crudeltà sconvolgente”

Un episodio di violenza estrema su un animale scuote Roma: a Tor Tre Teste, una gattina di colonia è stata trovata in condizioni gravissime, con lesioni compatibili con un abuso subito nei giorni precedenti. L’animale, soccorso da cittadini e portato dal veterinario, presenta i genitali gravemente compromessi.

Intervenuta tramite i volontari della Sezione di Ostia, LNDC Animal Protection ha sporto denuncia per fare piena luce sull’accaduto e garantire che i responsabili siano perseguiti. L’associazione si sta occupando delle cure della gattina, ancora ricoverata in condizioni stabili ma critiche.

La presidente di LNDC, Piera Rosati, ha definito l’episodio “un atto di crudeltà sconvolgente” e ha sottolineato l’importanza di individuare e punire chi ha compiuto il gesto. L’associazione invita i cittadini che hanno transitato nelle zone di Via Francesco Tovaglieri e Via Vittorio Olcese a fornire qualsiasi informazione utile, contattando le forze dell’ordine o scrivendo all’associazione.

Secondo LNDC, anche il più piccolo dettaglio può essere decisivo per risalire all’autore del crimine. L’associazione evidenzia come episodi di violenza sugli animali siano un segnale allarmante per la comunità, richiedendo una reazione ferma e collettiva.

LNDC Animal Protection continuerà a seguire il caso da vicino, impegnandosi affinché venga fatta giustizia per questa piccola vittima innocente.

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