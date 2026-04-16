Sarzana, uccide un gatto e lo cucina nel parco pubblico: denunciato nigeriano

Lo hanno visto armeggiare intorno a una sorta di barbecue e hanno capito. Stava cucinando un gatto che aveva ucciso poco prima

Accade in un parco pubblico di Sarzana, nel quartiere di Crociata, zona già funestata da problemi di spaccio e degrado. Sono stati alcuni passanti a vedere cosa l’uomo, originario della Nigeria, stava facendo. A intervenire sono stati i carabinieri, chiamati dalla gente.

Scatta la denuncia

L’uomo è stato denunciato. A riportare l’episodio, sui social, è l’assessore alla Sicurezza Stefano Torri che ha definito l’atto “atroce che non può e non deve trovare spazio in una società civile”. Il fatto è accaduto a poca distanza dagli scivoli e dagli altri giochi dell’area bambini. Non si sa al momento se il gatto ucciso appartenga a qualcuno della zona o fosse un micio randagio, di qualche colonia delle vicinanze. Questo ancora si sta cercando di capire.

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