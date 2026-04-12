Francia, accusato di abusi sessuali su capre e pecore: arrestato afghano

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato giovedì sera dalla Brigata Anticrimine (BAC). È sospettato di aver commesso diversi abusi sessuali su capre e pecore nella città di Pennes-Mirabeu (Bouches-du-Rhône), secondo quanto riportato dal quotidiano locale La Provence.

Dall’inizio del 2026, i proprietari di pecore e capre della regione avevano ripetutamente trovato i loro animali in pessime condizioni, con segni di abusi sessuali, tra cui vulva sanguinante e zampe legate, escludendo quindi la possibilità di aggressioni da parte di altri animali.

Identificato dalle telecamere

Di fronte a questa situazione, i proprietari hanno installato delle telecamere di sorveglianza, che hanno rivelato la presenza di un giovane. Grazie a queste immagini, la BAC è riuscita a identificare e arrestare un sospetto corrispondente alla descrizione ottenuta dal sistema di videosorveglianza. Il giovane, di nazionalità afghana, è stato posto in custodia cautelare e dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamento di animali domestici.

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