California, trovato morto il figlio dell’ex ceo di YouTube

Tragedia in casa You Tube per la morte del 19enne Marco Troper, il figlio dell’ex Ceo Susan Wojcicki

di Federico Garau – Il ragazzo è stato trovato senza vita all’interno della sua stanza nel campus universitario della UC Berkeley (California) dove risiedeva insieme ad altri studenti. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire che cosa sia accaduto al giovane.

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, il fatto risale alla scorsa settimana ma la notizia ha cominciato a circolare in queste ore.

Stando alle informazioni riportate sino ad ora, Marco Troper, matricola di Berkeley, è stato trovato privo di sensi nel pomeriggio di martedì 13 febbraio al Clark Kerr Campus dell’università. I compagni hanno immediatamente dato l’allarme, e sul posto si sono precipitati soccorsi. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare la vita al ragazzo, che è stato dichiarato morto poco dopo l’arrivo dei paramedici. L’orario del decesso è 16:23.

Your browser does not support the video tag.

A quanto pare, il 19enne è stato rinvenuto esanime sul suo letto e non si conoscono ancora le cause del decesso. Marco Troper era uno studente della facoltà di Matematica presso l’Università di Berkeley. Aveva appena cominciato il secondo semestre. Aveva una vita piuttosto comune per un giovane della sua età, e faceva parte della confraternità Zeta Psi. Marco era il figlio di una donna molto conosciuta, vale a dire Susan Wojcicki, divenuta la Ceo di YouTube nel 2014 fino al 2023, quando ha lasciato l’incarico per tornare a dedicare più tempo alla propria famiglia e l’incarico è passato a Neal Mohan. La Wojcicki è stata nominata dal Time Magazine una delle cento persone più influenti al mondo nel 2015.

Marco è uno dei cinque figli avuti con David Troper, col quale la Wojcicki è sposata dal 1998.

Le indagini e il cordoglio

Al momento non si conoscono ancora le ragioni del decesso del 19enne. Gli inquirenti, che hanno effettuato un sopralluogo nel campus, non hanno trovato segni di violenza che possono far pensare a un’aggressione. Fra le ipotesi, quella che il giovane possa aver fatto consumo di droghe. nLe indagini sono in corso.

La scomparsa del ragazzo è stato un vero e proprio dramma per la famiglia. Esther Wojcicki, la madre di Susan Wojcicki e nonna del giovane, ha dichiarato sui social di essere “devastata oltre ogni comprensione”. “Marco era l’essere umano più gentile, amorevole, intelligente, divertente e bello”, ha scritto la nonna. “Stava appena iniziando il secondo semestre del suo primo anno alla UC Berkeley, specializzandosi in Matematica e lo adorava davvero. La vita di Marco è stata interrotta troppo brevemente. E siamo tutti devastati, pensando a tutte le opportunità e le esperienze di vita che gli mancheranno e che ci mancheranno insieme”, ha concluso.

www.ilgiornale.it