Scabbia e tubercolosi. La prima passa da pelle a pelle, basta un contatto. La seconda viaggia nellâ€™aria, con un colpo di tosse o un poâ€™ di saliva. Patologie che i medici del reparto di malattie infettive del Santa Maria delle Croci di Ravenna conoscevano bene. Tanto da diagnosticarle ai clandestini che Prefettura e Questura hanno tentato di espellere dal territorio italiano perchÃ© considerati pericolosi, ma che grazie ai certificati di inidoneitÃ al trattenimento in un centro per il rimpatrio erano liberi di contagiare. Ãˆ in questo passaggio che lâ€™inchiesta sui falsi certificati dei medici No-Cpr diventa clamorosa. PerchÃ© se si certifica un rischio sanitario e poi lo si lascia circolare, non Ã¨ piÃ¹ solo una valutazione medica. Ãˆ una scelta.

Una sceltaÂ diametralmente opposta rispetto a quelle del periodo della pandemia da Covid, quando bastava un sospetto per isolare, tracciare, limitare. In questo caso no. Qui si scrive che il rischio câ€™Ã¨ ma si lascia andare il paziente. In uno dei casi esaminati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, Federica Lipovscek, lâ€™infettivologo avrebbe certificato una sospetta Â«malattia tubercolareÂ» e spiegato nelle sue memorie difensive che nella valutazione avrebbe avuto un peso Â«la destinazione finale del pazienteÂ». Non i dati clinici. La destinazione. Tantâ€™Ã¨ che il giudice afferma che i certificati venivano stilati Â«in unâ€™otticaÂ di aperta contestazione del sistema di gestione dellâ€™immigrazione clandestinaÂ».

Otto medici indagati. Tre sospesi per 10 mesi. Altri cinque con stop da 10 mesi delle certificazioni per migranti. La Procura (lâ€™indagine condotta dagli investigatori della Squadra mobile e del Servizio centrale operativo della polizia di Stato Ã¨ coordinata dai pm Daniele Barberini e Angela Scorza) aveva chiesto un anno di sospensione per tutti. Il gip ha ridotto i tempi e in alcuni casi la misura, ma ha confermato impianto accusatorio e rischio di reiterazione. Su questo punto avrebbero inciso anche le manifestazioni di solidarietÃ .

Per il gipÂ Â«hanno creato un contesto potenzialmente favorevole alla reiterazioneÂ». Ma il pericolo, valuta il giudice, sarebbe stato confermato proprio dalle parole degli indagati. PerchÃ© nelle loro memorie difensive avrebbero continuato a richiamare la deontologia. Che, ricorda il gip, impone di curare. E invece Â«non risultaÂ» che gli indagati avrebbero Â«attivato accertamenti o trattamentiÂ». Solo certificati. E dopo aver certificato il rischio Â«nonÂ» avrebbero Â«provveduto alla presa in carico (del paziente, ndr), lasciando le persone libere sul territorio e consentendogli di diffondere le infezioni sospettateÂ».

In uno degli episodi ricostruitiÂ dallâ€™accusa sarebbero perfino state suggerire le risposte durante una visita, con gesti e movimenti del capo, quasi a orientare lâ€™esito del colloquio clinico. Nessun esame. Una visita guidata. Nel referto finale, infatti, lo straniero si sarebbe ritrovato, senza una visita dermatologica, ma con una diagnosi di scabbia. Due minuti dopo lâ€™uomo da espellere aveva giÃ in tasca un certificato anti-Cpr.

Coincidenza: proprio nel settembre 2024, periodo che coincide con le presunte certificazioni farlocche (ma anche con un massiccio approdo di navi di Ong cariche di migranti), il prefetto dispose una Â«disinfestazione contro lâ€™acaro dellaÂ scabbiaÂ» di alcuni locali del comando provinciale dellâ€™Arma dei carabinieri di Ravenna che avevano Â«ospitato persone risultate infetteÂ».

Sul conto dei tre indagati piÃ¹ esposti il giudice scrive che, Â«pur di affermare e perseguire la propria ideologiaÂ», avrebbero ignorato anche i pareri degli specialisti. In particolare degli psichiatri. Il tema, chiarisce il giudice, non sono le idee. Ãˆ quando queste diventano atti Â«antigiuridici particolarmente graviÂ». […]

Tratto daÂ www.laverita.info