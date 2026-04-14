Violenze sessuali durante le visite, medico del lavoro agli arresti domiciliari

ImolaOggi CRONACA, News 2026

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ROMA, 14 APR – Un medico del lavoro Ã¨ agli arresti domiciliari per violenza sessuale nei confronti di una pluralitÃ  di vittime in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip di Trento su richiesta della procura. L’indagine condotta dai carabinieri del Nas, su delega dei pm, Ã¨ partita dalla denuncia di una donna che aveva riferito di aver subito atti a sfondo sessuale, non compatibili nÃ© giustificabili da atti medici, durante la visita di medicina del lavoro.

“Numerose” donne , ascoltate dai Nas, hanno fornito “ampio riscontro, con dettagli pienamente concordanti”. Sono stati gli stessi carabinieri a eseguire l’ ordinanza di custodia cautelare domiciliare nei confronti del medico a cui viene contestato il reato di violenza sessuale aggravata dall’abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti al suo ruolo di pubblico ufficiale. Gli investigatori non escludono che ci siano altre persone offese. (ANSA)

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