“Una mafia che si appropria indebitamente di denaro”, si scioglie l’Ordine dei medici di Parigi

“Una mafia che si appropria indebitamente di denaro”: l’Ordine dei Medici di Parigi si scioglie dopo anni di “fallimenti”

Bertrand Métayer avec Inès Chaïeb – Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Medici ha votato mercoledì scorso per lo scioglimento dell’Ordine dei Medici di Parigi. La decisione è stata annunciata ufficialmente lunedì dal direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Île-de-France (ARS).

Questo è l’ultimo episodio della crisi apparentemente senza fine che circonda l’Ordine dei Medici di Parigi. Lunedì 13 aprile, Denis Robin, direttore generale dell’ARS dell’Île-de-France, ha annunciato lo scioglimento dell’Ordine, a seguito di una proposta del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Medici (CNOM).

Questa decisione “segue le numerose disfunzioni e fallimenti dell’istituzione evidenziati in una recente relazione dell’Ispettorato Generale delle Finanze”, ha sottolineato l’ARS in un comunicato stampa. Una delegazione di quattro medici supervisionerà la transizione fino all’elezione di un nuovo consiglio dipartimentale, sotto la supervisione del CNOM, ha ulteriormente precisato l’agenzia sanitaria regionale.

Lo scioglimento dell’Ordine era ormai questione di giorni. La scorsa settimana, il settimanale satirico Le Canard enchaîné ha rivelato il voto del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Medici per lo scioglimento della sezione parigina. Questa decisione arriva pochi giorni dopo la pubblicazione di un rapporto compromettente dell’Ispettorato Generale delle Finanze (IGF).

Il settimanale riporta che i membri del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Medici si sono riuniti per decidere il destino della sezione parigina e hanno votato al 90% a favore del suo scioglimento.

Qualche settimana prima, Le Canard enchaîné aveva rivelato un rapporto riservato di 1.500 pagine dell’Ispettorato Generale delle Finanze (IGF) – consultato da Le Parisien – che coinvolgeva l’istituzione.

Secondo il rapporto, un medico parigino, la cui condanna per possesso di materiale pedopornografico e molestie sessuali su minore dovrebbe essere definitiva nel 2025, risulta ancora iscritto all’Ordine. Lo stesso vale per uno psichiatra, condannato nel 2022 per violenza sessuale e radiato dall’albo, che risulta ancora iscritto come “non esercitante per decisione personale”. In nessuno dei due casi l’Ordine dei Medici ha avviato procedimenti disciplinari.

Anche l’Ispettorato Generale delle Finanze (IGF) ha esaminato le finanze del Comune di Parigi, e quanto emerso solleva seri interrogativi. Ad esempio, un consigliere avrebbe speso 15.000 euro in taxi nel 2024 senza alcuna documentazione a supporto. Acquisti di vino e champagne compaiono nei conti senza alcuna giustificazione esplicita.

Queste rivelazioni si aggiungono a una situazione già tesa. Nel febbraio 2024, e poi di nuovo nell’aprile 2025, due elezioni consecutive per il rinnovo di 14 dei 28 seggi del Comune di Parigi sono state annullate dal Tribunale Amministrativo per frode e irregolarità, tra cui la distribuzione di schede precompilate e già sigillate.

“È uno scandalo che si sia arrivati ​​a questo punto”.

«Siamo felici e sollevati da questa decisione», ha confidato un medico parigino, parlando a condizione di anonimato per timore di ritorsioni. «Il gruppo che gestisce l’ordine è una mafia che si appropria indebitamente delle quote associative dei membri. Speriamo che le cose cambino».

Anche il dottor Moshé Assouline, ex membro dell’ordine che aveva presentato ricorso contro le seconde elezioni, ha accolto con favore l’esito. «Lo scioglimento non è una vera sorpresa, ma era ora. È uno scandalo che si sia arrivati ​​a questo punto», ha aggiunto il medico.

Nuove elezioni potrebbero tenersi in autunno per nominare un nuovo consiglio direttivo. «Vogliamo un ordine che accolga i medici, che si sentano ascoltati e tutelati secondo i più alti standard di condotta professionale ed etica». L’ordine dei medici dovrebbe tutelare i medici, non terrorizzarli, accogliere i nuovi professionisti, non scoraggiarli, e servire i pazienti, non le reti di professionisti.

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