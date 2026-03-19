Guerra Iran, WP: Pentagono chiede 200 miliardi di dollari

Secondo un funzionario dell’amministrazione, il Pentagono ha chiesto alla Casa Bianca di approvare una richiesta al Congresso di oltre 200 miliardi di dollari per finanziare la guerra in Iran, una nuova richiesta che probabilmente incontrerÃ la resistenza dei legislatori contrari al conflitto.

Il Washington Post scrive che tale cifra supererebbe di gran lunga i costi della massiccia campagna di attacchi aerei condotta finora dall’amministrazione e mirerebbe invece ad aumentare urgentemente la produzione di armamenti cruciali, utilizzati dalle forze statunitensi e israeliane per colpire migliaia di obiettivi nelle ultime tre settimane. Lo hanno confermato altre tre persone a conoscenza della questione, che hanno anche confermato che il Dipartimento della Difesa sta cercando di ottenere finanziamenti di tale entitÃ .

Come altre fonti citate per l’articolo, le persone intervistate hanno parlato a condizione di anonimato per poter descrivere la delicata pianificazione dell’amministrazione.

Alcuni funzionari della Casa Bianca ritengono che la richiesta del Pentagono abbia poche possibilitÃ di essere approvata dal Congresso, ha affermato l’alto funzionario dell’amministrazione. Secondo un funzionario e altre tre persone a conoscenza della questione, il Pentagono ha avanzato diverse proposte di finanziamento nelle ultime due settimane.

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