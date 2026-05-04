Francia, MÃ©lenchon si candida alle presidenziali

Il leader di La France Insoumise, Jean-Luc MÃ©lenchon, ha annunciato questa sera su TF1, come prevedibile, la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027 , dopo che questa era stata approvata in giornata dai funzionari eletti del partito.

“Siamo pronti.Â C’Ã¨ una squadra, un programma e un solo candidato”, ha dichiarato, indicando di essere “il piÃ¹ preparato” all’interno di La France Insoumise “ad affrontare la situazione che si prospetta” e sottolineando la sua esperienza di fronte alla “minaccia di una guerra generalizzata”.

MÃ©lenchon ha poi dichiarato che il Rassemblement National (Rn) Ã¨ il suo “principale avversario”, affermando al contempo di essere in grado di sconfiggerlo “senza problemi”. “Sono il principale avversario perchÃ© sembra che vinceranno. Onestamente, non ci credo. Non so nemmeno se arriveranno al secondo turno…

Penso che li batteremo sonoramente”, ha aggiunto. ANSA