Degrado a Cervia, pasticceria chiude i battenti: “Danni alla vetrina e paura”

Fa discutere la scelta del locale di chiudere (dopo sei anni di attività) a causa del degrado in una delle zone più centrali di Cervia. Si tratta della decisione dei titolari del bar pasticceria Le Armonie, in via Roma, che è stata raccontata in un servizio di TgCom24 dai titolari Mario e Grazia.

“Hanno fatto dei danni alla mia vetrina che nessuno pagherà” spiega Grazia, ma in particolare c’è anche la paura: “Io a una certa ora dovevo chiudermi dentro (al locale, ndr) oppure doveva venire a prendermi mio marito perché dovevo chiudere l’attività alla sera”. Danni e insicurezze, come viene raccontato nel servizio televisivo, che riguarderebbero soprattutto il periodo invernale.

Sul caso interviene anche Enea Puntiroli, candidato sindaco alle prossime amministrative con la lista Cervia Più. “Un fatto gravissimo che non può essere sottovalutato. Quando un imprenditore è costretto a chiudere per mancanza di sicurezza, significa che lo Stato, in quel momento, non è stato all’altezza”.

“Ogni estate si ricorre agli agenti stagionali. È una scelta utile, ma non può essere la base del sistema – prosegue Puntiroli – La sicurezza non è un servizio a tempo determinato: serve presenza stabile, continuità e conoscenza del territorio. Cittadini e turisti devono sentirsi sereni e protetti, non minacciati e impauriti”.

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