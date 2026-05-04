Mattarella: ‘Esercito fondamentale per salvaguardare la pace’

“Le Forze Armate italiane, in questo momento travagliato, costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del diritto internazionale e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della forza.

Il grave inasprimento e l’allargamento dei conflitti in atto vedono confermare all’Esercito Italiano un ruolo primario nella salvaguardia dell’indipendenza del Paese e dei valori della pace e della stabilitÃ “.

CosÃ¬ il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al capo di Stato maggiore dell’Esercito, Generale C.A.Â Carmine Masiello, in occasione del 165Â° anniversario di costituzione dell’Esercito Italiano.ANSA