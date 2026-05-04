Mattarella: ‘Esercito fondamentale per salvaguardare la pace’

ImolaOggiPOLITICA, News 2026

Mattarella

“Le Forze Armate italiane, in questo momento travagliato, costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del diritto internazionale e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della forza.
Il grave inasprimento e l’allargamento dei conflitti in atto vedono confermare all’Esercito Italiano un ruolo primario nella salvaguardia dell’indipendenza del Paese e dei valori della pace e della stabilitÃ “.

CosÃ¬ il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al capo di Stato maggiore dell’Esercito, Generale C.A.Â Carmine Masiello, in occasione del 165Â° anniversario di costituzione dell’Esercito Italiano.ANSA

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