Zelensky: “Ucraina non è un Paese che si limita a chiedere aiuto”

Vorrei che gli Stati Uniti non percepissero l’Ucraina come un Paese che si limita a chiedere aiuto. Non è così. L’Ucraina sta difendendo i propri interessi e valori. Certo, gli Stati Uniti hanno ragione quando affermano di essere più lontani da questa guerra rispetto all’Europa. È comprensibile. Ma vediamo gli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente e vediamo cosa – e chi – li minaccia.

La guerra non è così lontana come potrebbe sembrare. Dobbiamo agire il più rapidamente possibile e il mondo intero deve svegliarsi. Non è più possibile acquistare armi moderne o estrarre petrolio e gas e sentirsi al sicuro. La sicurezza deriva dal possesso delle tecnologie più avanzate e dal loro costante sviluppo.

Se non troviamo una soluzione rapida, se non uniamo le forze con i nostri alleati sfruttando la tecnologia e le competenze emerse dalla guerra, se non esiste un’alleanza di sicurezza in grado di combattere, allora scoppierà la guerra. La guerra arriva quando si è deboli o soli. I nemici si accorgono quando le alleanze sono divise.

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