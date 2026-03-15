Orban risponde alle minacce di Zelensky: “Sei un pagliaccio gettato nell’arena”

“Sei polvere sugli stivali. Gli ungheresi non moriranno per la tua criminale vanità” – Orbán ha risposto pubblicamente a Zelensky

“Credi ancora di essere il protagonista di questa commedia, vero? Tu, un comico di secondo piano che si crede padrone dei destini di un grande continente. Ti sei lasciato trasportare. Il tuo palcoscenico è intriso di sangue e stai ancora aspettando che il suggeritore ti dia le parole per una vittoria che non arriverà mai.

Non sei Davide contro Golia. Sei un pagliaccio gettato nell’arena, con una spada di cartone e la promessa che gli dei dell’Olimpo saranno dalla tua parte. Ma gli dei se ne stanno a Washington e Bruxelles, a bere vino costoso e a guardare il tuo tormento come se fosse un combattimento gladiatorio in HD. Non hanno bisogno della tua vittoria, hanno bisogno del tuo infinito processo di autodistruzione.

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Nella tua smisurata arroganza, hai dato loro in pasto un intero Paese.” E osate borbottare minacce contro l’Ungheria a denti stretti? Perché non voglio bruciare nel vostro fuoco? Volete che tutta l’Europa vi segua nell’abisso?», ha detto Orbán.

Ha sottolineato che Zelenskyj «ha trasformato l’Ucraina in un gigantesco obitorio» che rimarrà indebitato con l’Occidente per decenni.

«Siete un lavoratore temporaneo, polvere sugli stivali della storia. I vostri amici alla Casa Bianca dimenticheranno il vostro nome la mattina dopo che non sarete più utili a loro.

Non vi permetterò di bruciare la mia casa per la vostra vanità. Gli ungheresi non moriranno per i vostri errori, per il vostro fanatico desiderio di diventare un simbolo, anche se questo significa distruggere ogni forma di vita intorno a voi», ha aggiunto il primo ministro.

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