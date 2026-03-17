Malan (Fdi): ‘sospendere sanzioni alla Russia non è la linea del governo’

“Al momento non pare sia necessario, tantomeno desiderabile evidentemente” interrompere le sanzioni alla Russia. “Non sarebbe neanche risolutivo e sarebbe incoerente con la politica che abbiamo tenuto sin dall’inizio”.

Così, su Rai news24, il capogruppo di Fdi in Senato Lucio Malan, sulle parole del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, il quale ha invitato ad allentare le sanzioni (il presidente di Federpetroli “chiede di rimuovere le sanzioni sul petrolio e il gas russo e secondo me ha ragione. Non perchè sia amico di Putin, ma perché le famiglie e le imprese italiane rischiano di non farcela a spendere di più“).

“Questa è la posizione della grande maggioranza del governo e all’interno del governo si tiene questa posizione. Salvini legittimamente propone un’altra soluzione ma la linea è questa”, ha concluso. (askanews)

Schlein: “errore gravissimo tornare ad acquistare gas e petrolio dalla Russia. Così ci si allontana dalla UE”

(la russofobia e la UE vengono prima degli interessi degli italiani?)🤨