Schlein: “errore gravissimo tornare ad acquistare gas e petrolio da Russia”

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Elly Schlein

ROMA, 16 MAR – Dell’incontro fra Cirielli e l’ambasciatore russo “lo abbiamo scoperto soltanto oggi, abbiamo già depositato una interpellanza. Se il governo sta riprendo o riavvicinando le relazioni diplomatiche con la Russia si allontana dalla posizione unitaria dell’Ue, e deve fare chiarezza su cos’hanno discusso l’ambasciatore russo e Cirielli”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Tagadà su La7. (ANSA)

(askanews) – Tornare ad acquistare gas e petrolio dalla Russia sarebbe “un errore gravissimo”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a ‘Tagadà’ su La7. “Sarebbe errore drammatico allentare la pressione economica sulla Russia, perché Putin se ne avvantaggerebbe per continuare la sua invasione criminale in Ucraina. Il governo su questo è diviso, infatti non è riuscita a esprimersi in modo forte e chiare contro questa proposta di allentare le sanzioni sul petrolio. Invece l’Europa deve invece rimanere compatta”.

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