Vicenza, ragazzini sui binari per scattare selfie: circolazione bloccata per un’ora

Quella dei selfie Ã¨ una moda che sembra destinata a non morire mai. Tra le “categorie” piÃ¹ estreme, una che va ancora molto in voga Ã¨ quella degli scatti con il rischio. In particolare quando i soggetti della foto sono ben posizionati sulle rotaie mentre un treno in piena corsa si avvicina pericolosamente. Ãˆ accaduto di nuovo nel Vicentino, lungo la tratta ferroviaria che collega Milano e Venezia, quando un gruppetto di giovani si Ã¨ piazzato sui binari all’altezza di Montecchio Maggiore per completare la rischiosissima sfida. Un gesto folle che ha costretto Trenitalia a sospendere la circolazione per quasi un’ora.

La frenata del treno merci

L’episodio si Ã¨ verificato nella serata di giovedÃ¬ 30 aprile. La fortuna dei ragazzi l’ha fatta un macchinista, in quel momento al lavoro di notte nella cabina di guida di un treno merci. Avendo notato delle macchie non bene identificabili sui binari di fronte a lui, ha rallentato fino a quasi fermarsi con largo anticipo. Poi, una volta che le sagome si sono trasformate nei contorni ben definiti di un gruppo di ragazzini, ha fermato il convoglio e allertato immediatamente le forze dell’ordine.

I giovani identificati e le indagini

A quel punto gli agenti si sono precipitati sul posto e hanno sorpreso il gruppetto al centro della massicciata su cui viaggiano i binari. Appena hanno visto gli uomini in divisa, alcuni ragazzini hanno provato a darsela a gambe. Raggiunti e bloccati dalla polizia locale, sono stati identificati e accompagnati nella sede delle forze dell’ordine. Qui li hanno raggiunti i genitori. Gli inquirenti stanno ora valutando come procedere. Per permettere la conclusione delle operazioni di polizia, il traffico tra Vicenza e Montebello Vicentino sono state interrotte per oltre 45 minuti.

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