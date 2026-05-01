Libano, forze di Israele demoliscono convento di suore

Media: “Forze di Israele demoliscono convento suore in villaggio cristiano nel sud del Libano”

Le forze armate israeliane hanno demolito il convento e la scuola delle suore del Santo Salvatore nel villaggio cristiano di Yaroun, nel distretto di Bint Jbeil, nel sud del Libano. Lo riferisce il quotidiano libanese francofono “L’Orient le Jour”.

Il villaggio Ã¨ stato in gran parte distrutto a seguito della guerra tra il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah e Israele nell’autunno del 2024, prima dell’entrata in vigore di un cessate il fuoco il 27 novembre di quello stesso anno.

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Un ufficiale israeliano ha distrutto una statua del santuario di San Giorgio a Yaroun, nel distretto di Bint Jbeil, durante l’invasione del Libano meridionale e ha pubblicato un video dell’atto.