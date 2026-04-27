Sospensione unilaterale patto di stabilitÃ , FdI: ‘evitiamo voli pindarici’

ROMA – “Io lascerei lavorare il governo, il Mef e il Parlamento e, come ha detto Giorgia Meloni, eviterei voli pindarici o fuochi di artificio. Continuiamo ad attuare il piano quinquennale del governo, che fino ad ora ha portato buoni risultati anche a livello economico. Abbiamo sempre considerato i parametri derivanti dai patti europei come un mezzo e non come un fine e continuiamo a considerarli tali”.

Lo ha detto all’ANSA il responsabile Economia di FdI Marco Osnato interpellato sulla proposta del leghista Claudio Borghi di inserire nella risoluzione di maggioranza al Dfp anche “l’abbandono del patto di stabilitÃ , eventualmente anche unilaterale, qualora l’Ue non dovesse dare risposte”.

Borghi (Lega), noi per l’abbandono anche unilaterale del Patto di stabilitÃ

“Noi sabato scorso a Milano abbiamo fatto una manifestazione per chiedere lo scostamento di bilancio. Noto che da quel momento la nostra posizione sta diventando sempre piÃ¹ patrimonio comune del centrodestra e ne sono piÃ¹ che felice. Si tratterÃ con gli alleati” sui contenuti del documento unitario da portare in Parlamento ma “la Lega insisterÃ ” per inserire anche “l’abbandono del patto, eventualmente anche unilaterale qualora l’Ue non dovesse dare risposte”. Lo dice all’ANSA il senatore della Lega Claudio Borghi. Interpellato sulla posizione di FI che indica prioritariamente la leva della revisione del Pnrr o dei fondi coesione, risponde: “Ne discuteremo”.(ANSA)