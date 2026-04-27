Trump: ‘sistema petrolifero iraniano potrebbe ”esplodere” in tre giorni’

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Trump

In una intervista al Fox, Donald Trump ha avvertito che le linee di produzione petrolifera dell’Iran potrebbero “esplodere” entro tre giorni se proseguirà il blocco dello stretto, per l’impossibilità da parte di Teheran di stoccare il greggio nei container o caricarlo sulle navi.

“Quando hai grandi quantità di petrolio nel sottosuolo, se per qualsiasi motivo la linea di produzione è chiusa perché non puoi caricare il greggio nei container o nelle navi, la linea esplode da dentro”, ha spiegato. “Restano solo tre giorni prima che accada. Quando esplode, non si puo’ piu’ ricostruire come era prima, al massimo al 50%”, ha aggiunto. (ANSA)

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