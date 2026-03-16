Berlino: ‘non parteciperemo a un’operazione Stretto di Hormuz’

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ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul

Il 14 marzo Trump ha scritto su Truth che molti Paesi, specialmente quelli colpiti dal tentativo dellâ€™Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, invieranno navi da guerra â€“ in collaborazione con gli Stati Uniti dâ€™America â€“ per mantenere lo Stretto aperto e sicuro.

â€œSi auspica che la Cina, la Francia, il Giappone, la Corea del Sud, il Regno Unito e gli altri Paesi penalizzati da questa restrizione artificiale inviino navi nellâ€™area, affinchÃ© lo Stretto di Hormuz cessi di rappresentare una minaccia da parte di una Nazione che Ã¨ stata totalmente decapitataâ€œ, ha aggiunto.

Berlino non parteciperÃ  a un eventuale intervento internazionale per proteggere le navi commerciali nello Stretto di Hormuz.

Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ai microfoni dell’Ard. “Diventeremo presto una parte attiva di questo conflitto? No“, ha sottolineato il capo della diplomazia tedesca, sottolineando che “il governo ha una posizione molto chiara su questo punto, espressa anche dal cancelliere Friedrich Merz e dal ministro della Difesa, Boris Pistorius”. La sicurezza nello Stretto di Hormuz, ha aggiunto, potrÃ  essere garantita “solo attraverso una soluzione negoziata” e “parlando anche con l’Iran”. (ANSA)

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