Vertice ‘volenterosi per Hormuz’, Hegseth: “Chiacchiere inutili”

“Chiacchiere inutili”. Così Pete Hegseth ha liquidato le discussioni tra quasi 50 paesi, ospitate la scorsa settimana a Parigi da Francia e Gran Bretagna, su come ristabilire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

“So che ci sono molte discussioni, avete visto la conferenza – che definirei sciocca – che si è tenuta in Europa la settimana scorsa, dove – ha detto – si sono riuniti per parlare di parlare, di fare forse qualcosa in futuro, quando le cose saranno sistemate. ANSA

Il Segretario alla Guerra Pete Hegseth richiama gli alleati dell’America: “Il tempo del viaggio gratis è finito.”

“America e il mondo libero meritano alleati capaci, leali e che comprendano che essere alleati non è una strada a senso unico.”. “Noi come paese usiamo a malapena lo Stretto di Hormuz. La nostra energia non scorre attraverso lì, e ne abbiamo in abbondanza.”

“Non contiamo sull’Europa, ma loro hanno bisogno dello Stretto di Hormuz molto più di noi, e potrebbero voler iniziare a parlare di meno e a tenere meno conferenze eleganti in Europa e a procurarsi una nave.”

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