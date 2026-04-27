Usa, Rubio: “Intollerabile che Iran gestisca Hormuz”

Segretario di Stato Usa Rubio: “Intollerabile che l’Iran gestisca Hormuz”

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha dichiarato a Fox News che una “normalizzazione” non è possibile alla luce del modo in cui l’Iran gestisce il passaggio nello Stretto di Hormuz, sottolineando che Washington “non può tollerarlo”. Rubio ha criticato in particolare le condizioni poste da Teheran per una riapertura della rotta marittima tra cui il coordinamento con l’Iran, il pagamento di diritti di transito e le minacce di colpire le navi in transito affermando che tali richieste “non rappresentano una vera apertura”.

Il capo della diplomazia americana ritiene tuttavia che “gli iraniani siano seri nei loro tentativi di uscire dalla loro situazione difficile, dato che il loro paese ha sofferto molti problemi”.

Teheran: esercito deve avere per legge l’autorità dello Stretto di Hormuz

Secondo la proposta di legge in discussione nel Parlamento iraniano per la gestione della via navigabile, “le forze armate iraniane sarebbero l’autorità responsabile dello Stretto di Hormuz”: lo ha dichiarato Ebrahim Azizi, capo della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano, aggiungendo che le forze armate hanno già il controllo dello stretto e stanno cercando di vietare il passaggio di “navi ostili”. Azizi ha anche affermato che la proposta di legge prevede che i proventi finanziari derivanti dallo stretto debbano essere pagati nella valuta locale, il rial.

tgcom24.mediaset.it