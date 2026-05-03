Blocco Hormuz, boom esportazioni di petrolio Usa

Gli Stati Uniti sono diventati il maggiore esportatore di petrolio al mondo

Nelle ultime settimane, secondo i calcoli dell’agenzia Bloomberg, avrebbero infatti spedito all’estero 250 milioni di barili, diventando di fatto la principale ancora di salvezza a livello globale dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz. Con il boom causato dal blocco del Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno superato anche l’Arabia Saudita.

Il balzo delle esportazioni sta perÃ² mettendo sotto pressione le scorte americane di greggio, che sono scese al di sotto delle medie storiche e starebbero esaurendo rapidamente. Non Ã¨ chiaro per quanto tempo sarÃ possibile sostenere le esportazioni a tali livelli.

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