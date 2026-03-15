Bassetti derubato a Milano: “Città piena di delinquenti”

Matteo Bassetti ha subito un furto nella sua auto in centro a Milano, zona Porta Venezia

“Abbiamo trovato la macchina scassinata. Ci hanno rubato due valigie con dei vestiti e un paio di scarpe. Questa è Milano nel 2026”, si è sfogato il virologo e direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.

“Città difficile, piena di delinquenza”

Sui social Bassetti ha raccontato di una serata passata in un ristorante del centro, in viale Majno, poi conclusasi con la scoperta del furto. “Probabilmente hanno usato un telecomando che ha aperto l’auto”, ha spiegato. Nel video pubblicato sui social il virologo non ha risparmiato critiche al capoluogo lombardo e chi lo amministra:

“Fate attenzione. Questa è Milano oggi. Bisogna fare i complimenti a chi la gestisce e a chi gestisce la sicurezza. È davvero una città difficile, piena di delinquenza, piena di brutta gente. Davvero un brutto esempio per il nostro paese. Grazie Milano, è bello venire a trovarti”.

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